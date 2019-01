Detenen a Bolívia el terrorista italià Cesare Battisti, condemnat l'any 1993

Un assessor del president brasiler, Jair Bolsonaro, va confirmar l'arrest del terrorista italià Cesare Battisti, al qual imputen diversos delictes comesos durant els anomenats Anys de Plom. «El terrorista italià Cesare Battisti va ser arrestat a Bolívia i aviat serà portat al Brasil, d'on probablement serà portat fins a Itàlia perquè pugui complir la pena perpètua, d'acord amb la decisió de la justícia italiana», va publicar al seu compte de Twitter Filipe Martins, conseller especial de la Presidència per a Assumptes internacionals. La Justícia brasilera va ordenar l'arrest de Battisti el passat mes de desembre. El sospitós, que va fugir del seu país natal fa dècades, va ser condemnat per assassinat in absentia l'any 1993.

Bolsonaro ja havia manifestat la seva intenció de permetre l'extradició de Battisti, que havia estat rebutjada pel Govern anterior. «Battisti ha estat capturat. La democràcia és més forta que el terrorisme», va aplaudir al seu compte personal de Twitter l'ambaixador italià al Brasil, Antonio Bernardini. Segons el diari italià Il Corriere della Sera, el fugitiu va ser capturat a Santa Cruz per un equip especial de la Interpol. Battisti va ser un dels fundadors del grup armat radical Proletariats Armats per al Comunisme.