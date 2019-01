Detenen un home per assassinar la seva exparella a Fuengirola

Veïns de Fuengirola es van concentrar ahir per condemnar l´assassinat.

Veïns de Fuengirola es van concentrar ahir per condemnar l´assassinat. europa press

Una dona de 47 anys va morir dissabte per ferides d'arma blanca al seu domicili de la localitat malaguenya de Fuengirola, presumptament a mans de la seva exparella, que està detinguda. El principal sospitós del crim, un home de 50 anys i de nacionalitat alemanya, passarà avui a disposició judicial. Els fets van tenir lloc a les 7 de la tarda, quan el Servei d'Emergències d'Andalusia va rebre l'avís que sol·licitava ajuda per una dona que havia patit una agressió d'arma blanca en un domicili de Fuengirola, segons informava el seu fill, de 16 anys i que també va resultar ferit lleu.

Els operatius desplaçats al lloc dels fets van certificar la mort d'una dona que presentava diverses ferides d'arma blanca a diferents parts del cos, com el tòrax i el coll. Poc després dels fets, la Policia va detenir l'exparella de la víctima que va ser localitzada a l'hospital de la Costa del Sol de Marbella i que avui passarà a disposició judicial.

Ahir al matí, prop de 1.000 veïns es van concentrar a la porta de l'ajuntament de Fuengirola, localitat que ha decretat tres dies de dol, per condemnar l'assassinat i mostrar el seu rebuig cap a la violència de gènere. A l'acte, en el qual es va fer un minut de silenci, també hi van assistir la subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez, i l'alcaldessa de la localitat, Ana Mula, que van transmetre el condol a la família i amics de la víctima i, en especial, al seu fill de 16 anys que també va resultar ferit lleu. Gámez va condemnar «tots els actes terroristes masclistes que per desgràcia encara succeeixen».



Tuit polèmic de Serrano

Els líders de tots els partits del Parlament andalús van condemnar aquest crim a través dels seus comptes personals de Twitter. El tuit que va generar més controvèrsia va ser el del líder andalús de Vox, Francisco Serrano, que va recordar que aquest any «el 100% dels assassins i violadors són estrangers».