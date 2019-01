L'acord amb Macedònia trenca la coalició de govern a Grècia

El primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, va convocar per a finals d'aquesta setmana una moció de confiança per legitimar el seu govern després de la sortida de la coalició del partit Grecs Independents en protesta per l'acord assolit amb Macedònia. La sortida de Grecs Independents elimina la majoria parlamentària de què gaudia el primer ministre. El partit té set diputats, imprescindibles perquè la formació de Tsipras dominés l'hemicicle, en comptar només amb 145 dels 300 escons.

Així, Tsipras va assegurar que «la decisió està presa» i «s'ha informat el president del Parlament de l'inici immediat del procés, tal com apareix recollit a la Constitució, per renovar la confiança en el Govern».

El líder de Grecs Independents, Panos Kammenos, va dimitir del seu càrrec de ministre de Defensa i va anunciar que s'endurà amb ell els sis ministres del Govern que pertanyen al seu partit. També va declarar que no donarà suport a Tsipras a la moció de confiança. Aquest escenari complica encara més la situació per Syriza, que arrossega un desavantatge d'entre vuit i 12 punts en les enquestes.