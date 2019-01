Pujada de 100.000 euros a la Casa del Rei, que frega els 8 milions

El projecte de llei de pressupostos per a 2019 eleva l'assignació destinada a la Casa del Rei un 1,41 per cent, en passar dels 7.887.150 euros del passat exercici als 7.999.040 euros per a l'any actual.

L'assignació pressupostària a la Casa del Rei, segons recorda el mateix text del projecte de llei presentat al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es realitza en aplicació de l'article 65 de la Constitució.

"El rei rep dels pressupostos de l'Estat una quantitat global per al sosteniment de la seva Família i Casa, i la distribueix lliurement", diu aquest article.

Per tant, el projecte pressupostari només recull aquesta quantitat total, que és de 111.890 euros més que en 2018, i si és aprovat per les Corts, serà quan el rei fixi la distribució dels gairebé 8 milions d'euros corresponents a 2019.

Dels 7,8 milions d'euros dels pressupostos de 2018, el 48,63 per cent es va destinar a despeses de personal, el 35,2 a despeses corrents en béns i serveis, el 8,62 per cent a la Família Reial, el 6,05 per cent a inversions i el 1,43 per cent al fons de contingència.

El capítol destinat a la Família Reial va comptar amb un total de 679.818 euros, i el rei va percebre 242.769, la reina Letizia 133.530, el rei Joan Carles 194.232 i Sofia 109.260.

Una retribució que va incloure una pujada anual d'un 1,5 per cent més un 0,25 per cent més de juliol a desembre equivalent a la dels alts càrrecs del Govern i els funcionaris de l'Estat per a 2018.

Per 2019 l'augment del sou dels funcionaris és d'un 2,25 per cent des del passat 1 de gener.

La dotació pressupostària de la Casa del Rei va pujar un 0,87 per cent en 2018 i un 0,56 en 2017 després de quatre anys de retallades i dues de congelació.