Les tres vies per intentar el rescat del nen de Màlaga

L'equip de rescat de Yulen continua buscant solucions per intentar accedir al pou on es troba Yulen, el nen que va caure a un pou d'uns 100 metres de profundidat a Totalán. La Guàrdia Civil estudia tres opcions que posaran en marxa en un nou intent per accedir al seu interior i salvar el tap de terra que bloqueja l'accés a uns 73 metres, que és la profunditat a la qual han arribat a les tasques de rescat i davant la necessitat de salvar-per arriba a on se suposa que hi ha el menor.

Les solucions que preparen ara és extreure la terra que bloqueja el pou, per al que estan a l'espera d'un camió que disposa d'un sistema específic per a retirar el material. Una altra opció en la qual estan treballant és realitzar un pou paral·lel que permeti obrir una nova via d'accés diferent a l'actual, encara que el portaveu de la Guàrdia Civil, Bernardo Moltó, ha assenyalat que és una opció delicada perquè el pou no està assegurat i es corre el risc d'esfondrament, de manera que primer cal consolidar-lo.

La tercera via de treball que ja estan preparant és excavar a cel obert un accés al pou des d'un lateral de la muntanya, obrint una via d'accés alternativa.

Moltó, que ha agraït els oferiments d'empreses de tecnologia i robòtiques de tot Espanya, ha recalcat que estan treballant en les tres alternatives i es treballaran al mateix temps, segons vagin arribant els materials i els equips necessaris, així com els topògrafs que determinin l'estat del terreny i ajudin a les tasques de disseny de les excavacions previstes.