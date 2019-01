Troben una bossa de llaminadures del nen de dos anys que va caure en un pou a Màlaga

Les tasques per rescatar el nen de dos anys que aquest diumenge va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) continuen. A més, en els treballs duts a terme durant tota la nit sense descans han trobat una bossa de llaminadures que el menor portava, a més que s'ha localitzat un got.



Un operatiu conformat per un centenar de persones continua el rescat, que es perllonga des de les 14.00 hores d'aquest diumenge, quan van tenir lloc els fets.



Les tasques han permès arribar a més de 75 metres de profunditat, on es va localitzar una acumulació de terra i es continua treballant en el pou per rescatar el menor. Així, han localitzat la bossa de llaminadures, que s'ha extret aquesta passada nit. De la mateixa manera, s'ha localitzat un got.





Continúan las labores de los servicios de emergencia para acceder al fondo del pozo donde a primera hora de la tarde del domingo cayó un niño de dos años en #Totalán #Málaga. Los efectivos trabajan sin descanso para rescatar al pequeño, aunque de momento no ha habido novedades pic.twitter.com/Rozsw6avM4 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 14 de enero de 2019

"El problema és que segueix caient material, és compacte, és humit, i la zona és freda... en definitiva, no és fàcil seguir rastrejant aquí", ha explicat la subdelegada del Govern espanyol a Màlaga, María Gámez, que ha deixat clar, no obstant això, que es continua aprofundint.Gámez, que s'ha desplaçat al lloc, ha explicat en declaracions als periodistes que els treballs tècnicament "són molt complicats i molt complexos". A més, ha incidit que "s'estan valorant totes les alternatives tècniques possibles per poder accedir, localitzar i rescatar", i confiar, també, en tenir bones notícies."Estem dedicant el màxim de la nostra energia i del nostre esforç per part de la Guàrdia Civil, dels Bombers, del 112, de Protecció Civil... Tot el dispositiu està al màxim", ha agregat, i ha explicat, a més, que es compta amb l'oferiment i ja s'ha contactat amb nombroses empreses que estan oferint solucions tècniques.Ha reconegut, sobre aquest tema, que no s'està preparat tècnicament per rescatar un cos en un espai tan estret però "existeixen tecnologies per accedir a llocs estrets i profunds, com és el cas, i totes s'estan tenint en compte". Això sí, ha posat l'accent en la precaució que cal tenir, atès que no es tracta només d'arribar sinó de conservar el buit a la zona que es pugui rescatar: "No hem rebutjat cap alternativa".Gámez ha explicat que fins al moment s'han pogut treure uns 30 centímetres de terra, i "ja s'ha donat en una zona dura". Per això, ha continuat, ara mateix s'han de provar altres alternatives. "És a dir, paral·lelament s'analitzen totes les possibles i seqüencialment es proven, dins del menys agressiu per tenir tota la cura possible", ha detallat.En aquest punt, ha deixat clar que "tot l'esforç està posat. No falten ni mitjans humans ni tècnics del que sapiguem disponible", i ha agraït, també, l'oferiment d'empreses i professionals.També ha dit que els pares hi han estat durant tota la nit, malgrat que se'ls va aconsellar que descansessin. Sobre aquest tema, la subdelegada del Govern espanyol ha assenyalat que estan molt prop d'ells i els han trasllat "la tranquil·litat que tota la informació que tinguem l'anirem traslladant primer a ells".Segons Gámez, la prioritat és "poder accedir i localitzar" al menor i ha afegit que "totes" les alternatives s'estan valorant des del punt vista tècnic. "Ara el que ens hem de dedicar és a seguir treballant", ha conclòs.Així, aquest diumenge el 112 va rebre un avís de la caiguda d'un menor de dos anys per un forat a la zona del Dolmen del Cerro de la Corona. Segons va informar la subdelegació del Govern espanyol, es tracta d'un orifici de prospecció per buscar aigua de petit diàmetre.S'ha activat un operatiu per rescatar el petit format per membres del Consorci de Bombers de Màlaga (CPB), efectius de la Guàrdia Civil, inclòs l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya; el Grup d'Especialitats Subaqüàtiques (GEAS); de la Policia Nacional i Local, i de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES).A més, s'ha sol·licitat l'assistència del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Desastres (Giped) del Col·legi de Psicòlegs d'Andalusia i també s'han desplaçat fins al lloc tècnics del centre coordinador d'Emergències 112 a Màlaga.