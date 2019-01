Ultimàtum a la mare i el seu fill perquè surtin del traster on viuen a València

La propietària del traster del barri de Torrefiel on dormen Rosari Planas i el seu fill ha donat un ultimàtum perquè el desallotgin i ha amenaçat d'avisar la Policia Local de València.

Rosari, de 66 anys, viu amb el seu fill de 33 anys i amb un 65% de discapacitat per malaltia mental. La dona temia les repercussions d'explicar la seva situació en un mitjà de comunicació, a cara descoberta, conscient que no pot viure com ho fa. Reconeix que la propietària del traster no sabia que tots dos havien convertit el traster en el seu particular refugi. No s'ha atrevit a dir-ho. L'alternativa era dormir al carrer i això són paraules majors.

«Jo visc en un traster des de fa dos mesos perquè és l'únic que puc pagar. És o això o el carrer perquè no hi ha pis social, alberg, ajuda pública o habitació per a nosaltres i els preus del mercat privat són inaccessibles», així resumeix la seva situació Rosario, mentre mostra escrits i més escrits presentats per sol·licitar un habitatge públic o lloguer social que pugui pagar. A Serveis Socials d'Orriols, a la Conselleria d'Habitatge i a entitats bancàries.

Només demana un sostre després de ser desnonada de la casa en què vivia el passat mes d'octubre. S'havia trencat el peu dos anys abans. Cuidava a un ancià, però sense poder caminar va perdre la feina. Sense treball no va poder pagar el lloguer. I després de ser desnonada es va quedar al carrer. No ha tornat a treballar. Necessita un sostre i ho ha demanat en serveis socials però com que no el té i mentre esperava resposta de l'Administració, la dona va llogar un traster per ficar part de les seves pertinences i va decidir quedar-s'hi a dormir. 50 euros per un traster dista molt dels 400 i escaig que demanen per un habitatge. L'Administració anava a plantejar una alternativa a la dona, a la qual havia emplaçat a una cita durant aquest matí, però Rosario no va poder acudir a l'estar denunciant "el seu drama" en els mitjans de comunicació.