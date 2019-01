Cospedal exercirà com a advocada de l'Estat a la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem

L'exministra i ex-secretària general del Partit Popular (PP) María Dolores de Cospedal ha reingressat a l'Advocacia de l'Estat i ha estat designada a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. D'aquesta forma, Cospedal torna així a la seva antiga professió, que va exercir durant cinc anys des del 1991, en una sala on li tocarà defensar la posició de l'Estat en litigis iniciats contra l'Administració.

Cospedal va sol·licitar el seu reingrés als Serveis Jurídics de l'Estat després de formalitzar la seva renúncia a l'escó com a diputada del Partit Popular al Congrés dels Diputats el passat mes de novembre, obligada per l'escàndol per les seves converses amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Dies abans havia anunciat la seva sortida del Comitè Executiu del PP, del qual era vocal designada pel president del partit, Pablo Casado.

Cospedal reprèn d'aquesta manera a l'alt tribunal la seva carrera d'advocada de l'Estat, que va començar com a assistent jurídica al País Basc i després al Servei Jurídic del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, abans de ser assessora del Gabinet del ministre de Treball i Assumptes Socials Javier Arenas l'any 1996.