Cs assumirà cinc de les onze conselleries del Govern andalús

Moreno i Marín, abans d´una de les reunions per pactar el nou Govern andalús.

Moreno i Marín, abans d´una de les reunions per pactar el nou Govern andalús. europa press

Ciutadans (Cs) i el PP van arribar a un acord per assumir responsabilitats en la nova organització del Govern andalús, l'organigrama del qual es coneixerà aquesta mateixa setmana després de la presa de possessió de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia. Segons aquest acord, el nou Executiu estarà conformat per onze conselleries, de les quals el partit taronja n'assumirà 5, entre elles la Vicepresidència, que recaurà en el líder andalús, Juan Marín.

Concretament, Marín va anunciar que la seva formació assumirà les àrees de regeneració democràtica i lluita contra el frau i la corrupció, «ja que són una de les senyes d'identitat de la nostra formació». Així mateix, les competències d'Educació, Formació i Universitat, Esports i Turisme també recauran en el partit taronja, de la mateixa manera que les de Desenvolupament Econòmic, Autònoms, Empreses i Emprenedors, que per a Marín «han de ser el motor per a la creació d'ocupació i per incentivar l'activitat econòmica».

Per part seva, el PP-A assumirà les àrees de Presidència, Hisenda i Administracions Públiques, Família i Sanitat, entre altres. La resta d'àrees que gestionarà el PP-A són Interior, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient, Foment, Habitatge, Ordenació del Territori, Energia, Indústria, Mines, Cultura, Patrimoni i l'Oficina del Portaveu. Sobre el fet que Família sigui gestionada pel PP-A i no acompanyi les àrees de Polítiques Socials, Igualtat i Conciliació que assumirà Cs, la secretària general del PP-A, Loles López, va dir que Família «és una àrea transversal i té competències en moltes matèries».

Avui s'inicia al Parlament andalús el Ple d'investidura en el qual Juanma Moreno aspirarà a presidir la Junta, sent la primera vegada que el candidat a aquest càrrec no pertany al PSOE-A, partit que ha governat a aquesta comunitat durant 36 anys.