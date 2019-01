El Govern quadruplica la despesa per als partits en un any amb moltes eleccions

Els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 presentats ahir per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés contemplen una partida de 302,9 milions d'euros per finançar processos electorals i subvencionar partits polítics, una xifra que quadruplica la despesa prevista en els comptes de l'Estat de 2018, que va ser de 62,8 milions. La causa és que per a aquest any hi ha programades eleccions europees, municipals i autonòmiques el proper 26 de maig, tot i que en el projecte pressupostari no es descarta que també pugui haver-hi comicis generals anticipats i també a Catalunya. La multiplicació de les cites electorals implica també l'increment de les subvencions als partits polítics, que el 2018 sumaven 61,61 milions i que en el projecte de 2019 s'han duplicat fins als 124,91 milions.

Paral·lelament, el Ministeri de la Presidència preveu per al 2019 30 viatges oficials del president del Govern, Pedro Sánchez, 36 visites de mandataris estrangers, vuit conferències internacionals i un Debat de Política General. Són les mateixes xifres genèriques que ja va calcular l'Executiu de Mariano Rajoy per al 2018, excepte pel que fa a les visites de líders estrangers, que ara han passat de 30 a 36. Pel que fa al sou del president del Govern, passarà a ser de 82.978,56 euros a l'any, davant els 80.953,08 euros que percep actualment i que era també el salari del seu predecessor.

En aquest sentit, el projecte dels Pressupostos per al 2019 preveu una partida de 7,999 milions d'euros per a la Casa del Rei, una xifra que suposa un augment de l'1,4 per cent respecte al projecte de 2018. L'augment anual, que frega els 100.000 euros, és el més gran dels últims anys en una partida que va patir reduccions entre 2011 i 2014 i, posteriorment, va estar congelada fins el 2017. Aquell any la Casa del Rei va tornar a rebre un petit increment, xifrat en 40.000 euros, i el 2018 un altre de 70.000 euros.

Per altra banda, el projecte incorpora una dotació de 412 milions d'euros per a accions en favor dels immigrants, el que suposa un increment de 94 milions respecte al 2018, és a dir, un 29,6 per cent més respecte l'exercici anterior. A més, es recull per primera vegada una consignació específica per a l'atenció dels menors estrangers no acompanyats (Mena) que ascendeix a 30 milions d'euros. L'increment pressupostari es produeix per potenciar el sistema de Protecció Internacional, amb un increment de 67 milions d'euros respecte el 2018, i per atendre immigrants que arribin a les costes espanyoles o formin part d'assentaments, destinant-hi 27 milions d'euros més que el 2018.

El Govern també preveu una dotació total de 1.780 milions d'euros per al programa de beques i ajudes a estudiants, el que suposa 205 milions més que el 2018, la dotació més alta de la història.