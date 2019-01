Macron planteja als francesos un debat nacional sobre els Armilles Grogues

El president francès, Emmanuel Macron, va convidar la ciutadania de França a participar en un debat nacional plantejat en resposta a les mobilitzacions dels Armilles Grogues que setmana rere setmana protesten a les principals ciutats franceses. «No són unes eleccions ni un referèndum», va explicar Macron, que va manifestar en una carta oberta la seva comprensió pel descontentament i la ira dels qui participen en les mobilitzacions. «Comparteixo aquesta impaciència», va assegurar.

«França no és un país com els altres. El significat de la injustícia és més vívid que a altres llocs. La necessitat d'ajuda mútua i solidaritat és més forta», va plantejar. L'objectiu és «una societat en la qual per tenir èxit no es necessitin contactes o sort, sinó esforç i treball, però hi ha una condició: no acceptar cap forma de violència».

Per part seva, la líder d'extrema dreta francesa Marine Le Pen va instar els milers d'armilles grogues que continuen protestant als carrers del país que vegin les eleccions europees previstes per al maig com un plebiscit sobre les polítiques del president.

«En el context de la sana revolta popular dels Armilles Grogues aquestes eleccions ofereixen la possibilitat d'acabar amb la crisi que ha nascut de la intransigència d'un president incompetent el comportament del qual és molest», va manifestar Le Pen. «Si Macron no té la intel·ligència per dissoldre el Parlament, llavors que l'arbitratge polític vingui de les eleccions europees», va dir.