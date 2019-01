El marit de Romina diu que va tenir el seu cos dies a casa i el va intentar cremar

El marit de la jove Romina Celeste Núñez, desapareguda a Costa Teguise des de fa dues setmanes, ha declarat a la Guàrdia Civil que va tenir diversos dies el seu cos a casa, que va intentar cremar-lo i que després el va llançar al mar a diversos punts del litoral, han informat fonts de la investigació.

La dona paraguaiana, de 25 anys, està desapareguda des de la nit de Cap d'Any quan, suposadament, va discutir amb el seu marit, Raúl D.C., que al cap d'una setmana va denunciar que no sabia res d'ella.

El sospitós de la seva desaparició va declarar aquest diumenge, després de ser detingut, que ell no va matar la seva dona, sinó que se la va trobar morta en tornar a casa i que després va tirar el seu cadàver al mar.

Quan la Guàrdia Civil li va preguntar per què va ocultar el cadàver si ell no l'havia matat, Raúl D.C. va al·legar que havia consumit drogues i que es va espantar, apunten les fonts consultades.

També ha explicat que abans de llançar el cos al mar, va intentar cremar-lo al jardí per fer-lo desaparèixer, però sense aconseguir-ho.

L'intent de calcinar-lo va danyar el cadàver de Romina, de manera que quan Raúl D.C. va intentar moure-ho a un altre lloc, es va trencar en diversos fragments que després presumptament va tirar en diferents llocs de la costa de Lanzarote que la Guàrdia Civil està rastrejant des d'aquest dilluns.

No obstant això, les fonts també precisen que aquesta és la versió del detingut, que encara no ha estat corroborada per la troballa del cadàver.

El sospitós encara està detingut en dependències de la Guàrdia Civil a Lanzarote i, possiblement, passarà demà a disposició judicial, un cop esgotat el termini màxim de detenció.

Encara no està definit quin jutge l'interrogarà ja que el magistrat que es va fer càrrec del cas en el seu torn de guàrdia està sospesant inhibir-se a favor del Jutjat que s'ocupa dels delictes de violència masclista.

De moment, les investigacions es realitzen sota secret de sumari. El detingut ha estat assistit aquests dies per dos lletrats diferents, a l'haver renunciat el primer d'ells a la seva representació.