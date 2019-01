May adverteix que una «paràlisi» al parlament pot evitar que hi hagi Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va insistir que l'acord negociat pel seu Govern per aconseguir la sortida de la UE és «l'únic possible» i va advertir dels riscos que hi hagi una «paràlisi» al Parlament, plantejant fins i tot la possibilitat que no hi hagi Brexit el 29 de març de el 2019. «Li demano als diputats que tinguin en compte les conseqüències dels seus actes», va avisar May durant la visita a una fàbrica, un dia abans que la Cambra dels Comuns es pronunciï de manera definitiva sobre el Tractat de Retirada anunciat al novembre.

El Govern britànic i les principals autoritats europees es van creuar cartes en què, segons May, s'inclouen «nous i valuosos aclariments i garanties» per part de la Unió Europea, entre ells el compromís per negociar «ràpidament» i evitar la hipotètica aplicació del pla d'emergència per a Irlanda del Nord.

La primera ministra britànica va explicar que hi ha un «compromís» a Brussel·les per començar a treballar en la relació futura «com més aviat millor», immediatament després que el Parlament britànic ratifiqui el Tractat de Retirada. Tot i això, també va admetre que la part europea és reticent a posar un termini límit al backstop en cas que arribi a aplicar-se.

Per part seva, el ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va admetre que si el Parlament britànic no aprova l'acord per al Brexit però hi ha «possibilitats de seguir buscant-lo» és possible que «es prorroguin els terminis» si així ho acorden els socis europeus per unanimitat. En tot cas, va advertir que el «veritable» termini límit són les eleccions europees del 26 de maig, ja que aquestes s'han planificat tenint com a base le fet que Regne Unit ja no formaria part del club europeu i, per tant, ja no participaria en aquests comicis. Va afegir que «passi el que passi, hi haurà acords bilaterals entre Espanya i el Regne Unit que garantiran que els espanyols que estan allà i els britànics aquí mantindran la plenitud dels seus drets».