Troben mort l'empresari català acusat de matar els seus fills a Sud-àfrica

Mario César Deus Yela, l'empresari català acusat de matar els seus fills bessons de 3 anys a Sud-àfrica l'abril de 2017, va ser trobat mort ahir a la presó de Poolsmor (Ciutat del Cap), segons va explicar una de les advocades de la família, Maria Victòria Jacas. Segons La Vanguardia, Mario Deus, que estava en presó preventiva des de feia un any i nou mesos, va morir per «sobredosi de tòxics». El judici per aquest succés, que va causar una gran commoció a Sud-àfrica, no s'ha arribat a celebrar per les «inexplicables i inexplicades» dilacions en el procés judicial, expliquen els seus representants legals.

La família mai va creure la versió de la policia sobre els fets, i tampoc creu que el presumpte assassí se suïcidés a la presó. L'home mantenia comunicació permanent amb els seus familiars i amics per carta i per telèfon, i des de l'estiu havia millorat molt el seu estat d'ànim.