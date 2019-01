Trump amenaça Turquia amb represàlies si Ankara ataca els kurds a Síria

El president dels Estats Units, Donald Trump, va destacar que el procés de retirada de les tropes nord-americanes de territori sirià ja ha començat i va amenaçar de «devastar econòmicament» el Govern de Turquia si Ankara decideix atacar els kurds a Síria. «La retirada de les tropes nord-americanes de Síria, que ha estat summament posposada, ha començat mentre es continua atacant des de moltes direccions els pocs territoris que queden en mans de l'Estat Islàmic», va asseverar el magnat novaiorquès al seu compte de Twitter. «Devastarem econòmicament Turquia si ataca els kurds», va afegir, així com va aclarir que «igualment» espera que els kurds «no provoquin Turquia».

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units va desmentir les informacions publicades durant els darrers dies per diversos mitjans que tornen a vincular el magnat amb Moscou. «Mai no he treballat per a Rússia», va destacar. The Washington Post va informar que Trump va ocultar detalls de les seves reunions amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, i fins i tot va confiscar les notes del traductor, mentre que The New York Times va assegurar que l'FBI investiga si el mandatari nord-americà ha treballat per a Moscou en algun moment."Mai no he treballat per a Rússia i tu saps la resposta millor que ningú", ha sentenciat Trump, en ser interrogat sobre aquesta qüestió per la premsa. "Crec que és una desgràcia que si més no em plantegis la pregunta", ha dit l'inquilí de la Casa Blanca, per qui tot forma part d'un "frau".