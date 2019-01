Contundent rebuig del Parlament britànic a l'acord per al Brexit

La Cambra dels Comuns del Regne Unit va votar en contra de l'acord sobre el Brexit negociat pel Govern de Theresa May i la Unió Europea, en la pitjor derrota parlamentària que ha patit un Govern britànic a la història recent. La votació va tenir un resultat de 202 vots a favor del pacte i 432 en contra, una diferència de 230 vots. Tot i que es pronosticava una derrota del Govern, aquesta va ser per un marge més gran de l'esperat. Per trobar un rebuig tan contundent dels diputats britànics a les mesures emanades de Downing Street cal retrocedir fins a 1924, quan el Gabinet de Ramsay MacDonald va patir una sèrie de derrotes, la major d'elles per un marge de 166 vots.

May va admetre la clara derrota, però va assegurar que «la votació no ens diu res sobre a què dóna suport, ni tan sols si pretén respectar la decisió que la gent va prendre en el referèndum» de 2016 sobre el Brexit. La líder conservadora va exigir als legisladors que aclareixin «com més aviat millor», tant als ciutadans britànics com als de la UE, quin camí volen seguir. Ella, per la seva banda, té ara tres dies per tornar a Westminster ambel seu propi full de ruta.

Paral·lelament, el líder del Partit Laborista del Regne Unit, Jeremy Corbyn, va anunciar una moció de censura contra el Govern de May. Corbyn va argumentar que la primera ministra britànica ha protagonitzat la pitjor derrota que ha patit un Govern britànic a Westminster des dels anys 20. «El veredicte és absolutament concloent», va afegir. A més, va retreure a May que «en els últims dos anys només ha tingut una prioritat: el Partit Conservador».

La líder del Partit Conservador de la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va explicar que el debat i votació sobre la moció de censura tindrà lloc avui. Si la moció de censura fos aprovada, podria conformar un Govern alternatiu del Partit Conservador, el que obligaria May a dimitir. En el cas que no fos així, l'actual Govern tindria un termini de 14 dies per a guanyar-se la confiança del Parlament. Si no ho aconseguís, hi hauria eleccions anticipades.

El Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord, que dóna suport al Govern de May però va votar en contra de l'acord per al Brexit, donarà suport a la primera ministra a la moció de censura, segons va anunciar el seu portaveu, Sammy Wilson.

Per part seva, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va avisar que «el temps s'acaba» i va instar el Regne Unit a «aclarir com més aviat millor les seves intencions». «El risc d'una retirada desordenada de Regne Unit ha augmentat amb el vot d'aquesta nit. Tot i que no volem que això passi, la Comissió Europea continuarà amb la seva tasca de contingència per assegurar que la UE està plenament preparada», va afegir.

Així les coses, Juncker va reiterar que «el temps s'acaba», ja que el procés de desconnexió que va activar el Govern britànic fa gairebé dos anys conclourà el proper 29 de març amb la sortida automàtica Regne Unit de la UE, hi hagi acord o no, llevat que Londres prengui mesures per frenar-lo.



Lament del Govern espanyol

El Govern de Pedro Sánchez va lamentar el rebuig del Parlament britànic a l'acord sobre el Brexit negociat per l'Executiu de Theresa May i la UE perquè «és el millor possible» i, en qualsevol cas, va destacar que Espanya garantirà els drets dels seus ciutadans.