El jutge ordena arxivar la causa contra l'humorista Dani Mateo per haver-se mocat amb la bandera espanyola

El titular del jutjat d'instrucció 47 de Madrid ha arxivat la causa contra l'humorista Dani Mateo després que fos denunciat per haver-se mocat amb la bandera espanyola durant un esquetx humorístic per al programa televisiu on treballa. La fiscalia de Madrid s'ha pronunciat aquest dimecres en el mateix sentit, en entendre que en l'acció no hi havia els delictes d'ultratge a la bandera i odi dels quals se l'acusava. La denúncia la va posar l'organització Alternativa Sindical de Policia. La fiscalia sostenia que l'actuació de Mateo va ser un "esquetx d'humor satíric" amb "certa dosi de provocació" emparada per la llibertat d'expressió. Ara el jutge coincideix tant amb el fiscal com amb Mateo en què no hi havia "cap intenció de fomentar l'odi contra ningú".

Pel que fa al delicte d'ultratge a la bandera, mocar-s'hi, anomenar-la "drap que es ven als 'xinos'" i tirar-la a terra són "actes denigrants" i, per això, "no es podien rebutjar de ple" les denúncies presentades contra Mateo sense que aquest "aclarís el sentit de la crítica i si hi havia ànim d'ultratge, perquè amb l'humor també es pot ultratjar i injuriar persones i símbols".

Però en tant que el Ministeri Fiscal "considera que l'ànim còmic" de Mateo "no va ser el d'ultratjar", no sembla "raonable" continuar el procediment.

Així, el magistrat opina que l'acció de Mateo va ser una "actuació humorística en un mitjà públic i amb nombrosíssima audiència, molt desafortunada i provocadora, però que, conforme al principi d'intervenció mínima del dret penal i l'àmplia llibertat d'expressió que ve tutelant el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, no encaixa suficientment amb l'article 543 del Codi Penal".

En conclusió, el jutge decreta el sobreseïment provisional i l'arxiu de les actuacions, "sense perjudici de les accions civil que, en el seu cas, puguin correspondre al perjudicat". La resolució es pot recórrer.