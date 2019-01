May supera la moció de censura després de la derrota del Brexit

El govern conservador de Theresa May ha superat aquest dijous una moció de censura al parlament britànic. Tot i la contundent derrota de May dimecres, quan la cambra va rebutjar el seu acord pel Brexit amb la Unió Europea, aquesta nit la líder conservadora ha aconseguit garantir, de nou, la seva continuïtat al 10 de Downing Street i ha esquivat la convocatòria d'unes eleccions anticipades.

306 diputats han votat en contra del govern de May i 325 han expressat el seu suport a l'executiu, una diferència de només 19 vots. Ara, la primera ministra obrirà converses amb diversos diputats i partits per intentar aconseguir un posicionament conjunt per renegociar amb Brussel·les la sortida.

Els laboristes, amb suport de liberal demòcrates, verds i escocesos i gal·lesos, van promoure la moció de censura dimecres al vespre després del rebuig aclaparador de la cambra a l'acord negociat per May amb Brussel·les.

Però tot i que llavors prop de 120 diputats conservadors van votar contra la primera ministra, aquesta nit han mostrat el seu suport a la primera ministra i líder del partit i li han garantit la continuïtat. Així mateix, els nord-irlandesos del DUP, que també van votar en contra del pacte i que garanteixen la majoria de May per governar, també han rebutjat la moció de censura, perquè aposten perquè la primera ministra torni a Brussel·les per renegociar la sortida.



Dur debat previ a la votació

En el seu discurs previ a la votació per defensar el seu govern, May ha alertat que la convocatòria d'unes eleccions anticipades provocaria "més divisió" en un moment en què els britànics "necessiten unitat". "Portaria caos quan necessitem certesa, i ens comportaria un retard quan ens cal tirar endavant, i per això crec que la cambra hauria de rebutjar la moció", ha dit la primera ministra. "En aquest moment crucial de la història de la nostra nació, unes eleccions generals simplement no és en l'interès nacional", ha afegit.

Per la seva banda, el número dos dels laboristes, Tom Watson, ha criticat May per haver "fracassat" en les negociacions i en la seva intenció d'oferir un bon acord pel Brexit. "La qüestió és si val la pena donar a aquesta primera ministra fracassada una nova oportunitat per tornar a negociar a Brussel·les, una nova oportunitat per humiliar el Regne Unit", ha dit. Segons el laborista, May "ha treballat dur" però "no té la imaginació, ni l'agilitat ni l'autoritat al món" per negociar en nom de Londres. "El país sent, genuïnament, llàstima per la primera ministra, a mi em sap greu, però no pot confondre la llàstima amb la legitimitat política, la simpatia per un suport sostenible", ha criticat.