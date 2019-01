Moreno avisa que el «govern del canvi obliga al diàleg sense cordons sanitaris»

El president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, va prometre un govern de canvi per a una «transició» a l'autonomia davant dels que intenten «desestabilitzar» el nou govern abans fins i tot que es conformi, « fomentant la crispació i la divisió social», en relació a la concentració feminista convocada a les portes del Parlament, a la qual es van sumar dirigents de PSOE-a i Adelante Andalucía. Moreno va proclamar que «el canvi ja ha arribat a Andalusia» i va demanar a tots els partits que assumeixin aquest procés amb «respete institucional». «El nou Govern del canvi obliga al diàleg sense cordons sanitaris», va afirmar en referència expressa al rebuig que ha generat la irrupció de Vox i el paper que jugarà en la nova majoria parlamentària de centre-dreta.

Durant el seu discurs a la primera sessió del debat d'investidura que es completarà avui, Moreno va advertir que «ningú perdi el temps» en intentar desestabilitzar el nou govern i va indicar que fomentar la crispació i la divisió social, «a part d'una greu irresponsabilitat, va en contra dels principis de llibertat i concòrdia consagrats en la Constitució».

El dirigent popular, que va considerar «natural» que hi hagi resistència en tot procés de canvi, va destacar que, en aquest cas, «és la d'aquells que tenen por de perdre la posició còmoda que han ostentat durant gairebé quatre dècades, incapaços de concitar una majoria alternativa a la que em proposo liderar».

Moreno va garantir que el govern que liderarà «farà de la família un eix vertebrador de les seves polítiques», al mateix temps que es va comprometre a actuar amb responsabilitat «per treure de la contesa política assumptes tan sensibles com la violència de gènere». «El maltractament és una xacra social que hem d'eradicar, i cal fer-ho construint sobre el que ja tenim, sumant, enriquint i millorant les lleis», va afegir.

Per part seva, el líder de Ciutadans (Cs) a Andalusia, Juan Marín, va considerar «correcte i tranquil·litzador» el discurs del president del PP-A «en la línia del que esperàvem» després de l'acord assolit entre les dues formacions per a un govern de coalició. Marín va destacar el «tarannà cordial i moderat» del líder popular, oferint diàleg a tots els grups parlamentaris per arribar a acords.

«Tot el que he sentit té molt a veure amb el que hem parlat i acordat», va afirmar el dirigent de Cs, que va assenyalar que Moreno va explicar durant la seva intervenció les línies que suposaran «la pedra angular» del proper govern i el seu «full de ruta».

Paral·lelament, el portaveu parlamentari de Vox, Francisco Serrano, va assenyalar que li agrada «la lletra i la música» del discurs de Moreno, ja que, entre d'altres qüestions, «aposta pel canvi real». Serrano va considerar que el seu discurs ha estat «obert al diàleg» i que «en molts aspectes la lletra i la música» li agrada perquè coincideix amb molts dels plantejaments que recull l'acord que Vox ha signat amb el PP, sobretot en matèria econòmica, educativa o d'ocupació.

El PSOE-A va titllar de «fluix» el discurs del candidat a la investidura, en el qual segons el seu parer s'ha evidenciat una «absència absoluta d'un projecte» per a la comunitat autònoma. Així ho va manifestar el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez, que va criticar que, en un discurs com el d'investidura, que ha d'estar «orientat al futur», «gairebé la meitat» del mateix ha estat «orientat al passat».

Coincidint amb el debat, els voltants del Parlament van ser l'escenari d'una multitudinària concentració en la qual més de 3.000 persones van corejar consignes com «en igualtat ni un pas enrere» o «fora feixistes del nostre Parlament». Al vespre, diverses ciutats espanyoles van acollir concentracions en contra de les polítiques de Vox.