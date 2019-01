Els salvadors dels miners xilens se sumen al rescat del nen de Màlaga

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va explicar que en les properes 48 hores s'espera tenir fets dos túnels que permetran l'accés al pou de 100 metres de profunditat (que no té els permisos necessaris per a la seva excavació) a la localitat malaguenya de Totalán, al qual diumenge passat va caure Julen, el petit de dos anys que es busca des de llavors. A més, l'empresa sueca Stockholm Precision Tools AB, dedicada a la geolocalització i que va participar a l'agost de 2010 en el rescat de 33 miners xilens atrapats després de l'ensorrament d'una mina a més de 700 metres sota terra, es va sumar a l'operatiu de recerca.

Després d'estar amb la família del nen i reunir-se amb l'operatiu que treballa des de diumenge, Gómez de Celis va assenyalar que s'estan fent dos túnels, «un en paral·lel al pou en què creiem que hi ha el nen i un altre que anirà en oblic o en horitzontal, en previsió que algun dels dos pogués fallar». Aquests dos túnels «es construeixenen en paral·lel i alhora, i segons ens diuen els tècnics en unes 48 hores podrem tenir-los enllestits». «Entenem que en aquest temps podrem tenir una solució definitiva i trobar el petit al pou on va caure», encara que també va apuntar que «sempre hi ha un marge d'imprevisibilitat» pel que fa als temps.

Per la seva part, el pare de Julen va mostrar el seu descontentament amb les tasques de rescat que s'estan duent a terme per recuperar el petit. «Molts tuits de suport, molts vots, però de mitjans cap ni un», va assenyalar José Rosello en declaracions a Telecinco.

Rosello va expressar també l'angoixa que suposa estar esperant durant moltes hores fins que treguin el seu fill del pou. «No poseu que està venint ni l'alcalde ni ningú, poseu que no estan fent una puta merda. Que fa 30 hores que hi ha un nen ficat en un pou, que estem morint», va lamentar. «Ningú pot posar-se a la meva pell», va afegir.