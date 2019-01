Troben cabell de Julen al pou de Màlaga

El delegat del Govern espanyol a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha confirmat que s'ha trobat cabell al pou de Totalán (Màlaga) on es creu que es troba el petit Julen i que les proves d'ADN confirmen que pertanyen al nen de dos anys.

"S'ha trobat una mica de cabell al túnel i les proves que s'han fet per part de la Guàrdia Civil certifiquen que és del nen. Ens dona la certesa que el nen és aquí, en aquest pou", ha explicat Gómez de Celis a la cadena SER.

També el director de la Guàrdia Civil, Félix Azón, ha revelat aquest dimecres en un esmorzar informatiu a Madrid que els equips de rescat han trobat restes biològiques on es busca el nen.

"La Guàrdia Civil acaba de comunicar a la família que existeixen restes biològiques i que hi ha una altíssima probabilitat que coincideixin i que siguin del nen", ha assegurat Azón, encara que no ha volgut confirmar que sigui cabell.

"Això ens porta a reprendre l'estratègia de succionar el pou per mirar d'arribar al lloc on pensem que es troba. I mantenim encara pendents la resta de les opcions que, en funció de com es desenvolupin, es reactivaran també", ha subratllat el director de la Guàrdia Civil.