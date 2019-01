Berlusconi anuncia la seva candidatura a les eleccions europees

L'exprimer ministre italià, Silvio Berlusconi, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions europees. Des de l'illa de Sardenya el líder del partit conservador Forza Italia ha assegurat aquest dijous que ha decidit presentar-se als comicis europeus per portar la seva veu "a una Europa que ha de canviar". El polític italià de 82 anys ha reivindicat la necessitat d'un "centredreta unit" per al futur de la Unió Europea i d'Itàlia. El maig de 2018 la justícia italiana va aixecar la inhabilitació que pesava des del 2013 contra Berlusconi condemnat per frau fiscal en l'anomenat "cas Mediaset". Per tant, després gairebé sis anys sense poder exercir un càrrec públic ara el que va ser primer ministre d'Itàlia en tres ocasions aspirarà a convertir-se en eurodiputat al Parlament Europeu.