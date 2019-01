Juanma Moreno és investit president andalús gràcies als vots de Ciutadans i Vox

El president del PP-A, Juanma Moreno, va ser investit president de la Junta d'Andalusia en primera votació gràcies al suports de Ciutadans (Cs) i Vox, que li van permetre superar els 55 parlamentaris que marca la majoria absoluta de la cambra autonòmica. La candidatura del líder popular va aconseguir un total de 59 vots, que són la suma dels 26 parlamentaris que va obtenir el PP-A a les eleccions andaluses del 2 de desembre, més els 21 que va aconseguir el partit taronja i els dotze amb els quals es va estrenar Vox al Parlament andalús. Sengles partits van donar suport a Moreno com a conseqüència dels acords que, per separat, han signat amb el PP-A per garantir la seva investidura.

De la mateixa manera, el dirigent del PP-A va rebre un total de 50 vots en contra de la seva investidura com a cap de l'Executiu andalús, els que sumen els 33 parlamentaris del PSOE-A més els 17 de Adelante Andalucía, la coalició electoral que aglutina Podem i IULV-CA.

Així les coses, Moreno esdevé el primer president de la història de l'autonomia andalusa que no pertany al PSOE-A, i des d'ara capitanejarà un Executiu en què el PP-A cogobernará amb Cs, amb onze conselleries repartides en sis per als «populars» i cinc pel partit taronja, entre les quals s'inclou una Vicepresidència que quedarà en mans del líder andalús d'aquesta formació, Juan Marín.

La líder del PSOE-A, Susana Díaz, va assegurar que Moreno té com a objectiu formar un nou Govern andalús de «canvi a pitjor», sustentat en un «bloc d'involució», en què una força d'extrema dreta, Vox, tindrà la «paella pel mànec».

Díaz, que va iniciar el seu discurs agraint a Moreno les paraules de cordialitat que li va dedicar dimarts al final del seu discurs d'investidura, li va traslladar la voluntat permanent d'acord i diàleg en la defensa d'Andalusia que ha tingut sempre el PSOE-A, i va afegir que ella mai dubtarà de la legitimitat del nou Govern ni del nou president, però va dir que tampoc disfressarà la realitat, que és que el partit majoritari al Parlament, el que té la confiança majoritària dels andalusos, és el PSOE-A. Díaz va afegir que Moreno no va poder dir dimarts en cap moment que havia guanyat les eleccions, sinó que ha hagut d'«apropiar-se del vot de l'extrema dreta» per tenir una majoria parlamentària «legítima».

Per part seva, Marín es va dirigir al president del PP-A per recordar-li que amb l'acord que han tancat els seus partits per a la governabilitat d'Andalusia «s'obre una gran oportunitat, un repte i una responsabilitat històrica» que han d'«afrontar molt bé», al mateix temps que va instar Moreno a «complir amb el que ha signat», igual que ho fa Cs. «S'obre una gran oportunitat davant nostre, històrica, un repte que serà molt difícil», va explicar, tot recordant al líder dels populars que han de fer «un gran treball en els propers anys».

Paral·lelament, el portaveu parlamentari de Vox, Francisco Serrano, va defensar que el seu partit ha estat l'«eina democràtica» que ha propiciat el canvi a Andalusia i ha posat fi «al règim socialista» que ha governat durant més de 36 anys. Serrano va recordar que els seus diputats han possibilitat l'«alternativa democràtica» que han reclamat els andalusos, tot afegint que «no hi ha democràcia allà on no hi ha alternança en el govern».