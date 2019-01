L'abstenció del Partit de l'Esquerra permetrà formar govern a Suècia

El primer ministre en funcions de Suècia, el socialdemòcrata Stefan Löfven, diposa dels suports suficients per ser ratificat demà en el càrrec pel Parlament del país nòrdic, després que el Partit de l'Esquerra hagi aparcat les seves suspicàcies i hagi confirmat una abstenció clau. Suècia aspira a superar més de quatre mesos d'immobilisme polític iniciat després de les últimes eleccions, en les quals els blocs de centreesquerra i centredreta van quedar a només un escó de distància. La reticència de les dues parts a negociar amb els ultradretans Demòcrates Suecs ha marcat les converses.

Després de mesos de contactes i dos intents fallits d'investidura, la solució està molt a prop gràcies a un acord subscrit en un inici per socialdemòcrates, verds, liberals i centristes i al qual ahir també es va sumar el Partit de l'Esquerra.

El líder d'aquesta última formació, Jonas Sjöstedt, va confirmar després de l'última ronda de contactes que facilitarà el pla de Lofven, tot i que va advertir que «lluitarà contra qualsevol mesura que empenyi Suècia a la dreta». En aquest sentit, va avisar que presentarà una moció de censura si el nou Govern opta per desregular el mercat laboral o el dels habitatges de lloguer.

La votació al Parlament tindrà lloc demà, tal com va assegurar el president de la Cambra, Andreas Norlen, en confirmar formalment Lofven com a candidat. Norlen ja havia defensat la necessitat d'accelerar els terminis per arribar a algun tipus d'acord o convocar eleccions anticipades.