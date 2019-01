L´operatiu de rescat contempla fer un segon túnel per arribar fins a Julen

La sotsdelegada del Govern central a Màlaga, María Gámez, ha transmès aquest dijous que totes les administracions treballen "al cent per cent i al màxim" perquè el rescat de Julen del pou en el qual va caure diumenge passat sigui tan aviat com sigui possible. L'operatiu contempla fer un segon túnel vertical i paral·lel a l'orifici en el qual està el petit, per tenir dos punts d'accés davant les diferents situacions que es podrien donar a l'hora de perforar.

Gámez ha assegurat que tant el Govern espanyol, com la Diputació a través del Consorci de Bombers, com la Junta d'Andalusia, estan "treballant conjuntament i de la mà", i ha reiterat que és "una tasca complexa des del punt de vista tècnic".

Així, ha insistit en la "fortalesa" de les tres administracions i en com "tot un sector privat" --coordinat pel Col·legi d'Enginyers de Camins i Mines-- se'ls ha sumat per assessorar-los i ajudar-los.

Gámez considera que "es tracta ja d'una obra d'enginyeria civil" per poder acostar-se al punt en el qual es troba Julen. "I, sense abandonar cap de les estratègies, estem prioritzant les que ens donin millors i resultats més efectius, per arribar-hi, però també les que ens permeten fer-ho amb seguretat per al menor i també per als treballadors a la zona", ha postil·lat.

"No hem parat en cap moment i no pararem fins rescatar el menor. Ningú de l'equip no dubta que el treurem i toquem ferro i desitgem i confiem que puguem rescatar-lo amb vida", ha assenyalat, i ha apuntat que encara que han sorgit "complicacions pel terreny" en la galeria horitzontal prevista, "els tècnics busquen immediatament solucions alternatives per arribar al punt".

Així mateix, ha assegurat que la família està informada "i, encara que està patint, té una gran enteresa". "Volem que sàpiguen que tenen totes les administracions i la generositat de les empreses al seu costat, que no estan sols, sinó que estan absolutament acompanyats per la fortalesa, l'ànim i l'entrega de centenars de persones", ha subratllat.

Per la seva banda, el delegat del Col·legi d'Enginyers de Camins a Màlaga, Ángel García Vidal, en representació dels professionals que desenvolupen les diferents solucions tècniques, ha dit que les "dificultats" sorgides en la galeria horitzontal han estat causades "per la inestabilitat del terreny i per la seva duresa", encara que ha apuntat que s'està investigant "un altre mètode de perforació, que podria ser "desviar l'orientació cap a un altre front més estable".

Pel que fa a l'accés vertical, ha explicat que s'està executant una plataforma, que requereix rebaixar el terreny 30 metres des del nivell de la boca del pou, dels quals ja se n'han fet 15, i en quedarien 15 més.

Des d'aquesta plataforma, ha recordat que inicialment s'havia executar una perforació, però "probablement" l'ampliïn "per poder dur a terme dues perforacions verticals paral·leles, per tenir dos punts d'accés al pou", perquè cadascuna pot tenir una velocitat diferent.



"Tot el nostre esforç és que el temps sigui mínim"

Respecte als temps, ha volgut ser "prudent": "És obvi que tot el nostre esforç és que el temps sigui mínim, però les dificultats són molt grans i totes les tasques s'estan fent sense un coneixement previ del terreny i ens trobem diferents estrats i geologia que van canviant constantment les decisions".

La intenció és, ha dit, "que al llarg del dia i de la nit estigui executada aquesta plataforma de 30 metres per poder començar la perforació demà al matí --per aquest divendres--, però pot ser que això evolucioni". Les dues prospeccions verticals es farien en paral·lel deixant aproximadament al mig l'orifici en el qual es troba el nen. Després caldrà fer dues galeries horitzontals per connectar amb el pou.

Preguntat per una estimació de quant pot durar aquesta perforació, ha dit que "dependrà del que ens trobem en el terreny", apuntant que "en una situació de facilitat o normalitat pot anar entre les 12, 14 o 16 hores, que es van incrementant en funció del que s'hi vagi trobant".

Ja s'ha acabat l'encamisat o protecció interna del pou en el qual es troba el petit, lloc on "no s'està fent res ara mateix", encara que valoraran la possibilitat de seguir succionant. Respecte al tap sota el qual es trobaria Julen, ha assegurat que no en coneixen l'alçada, si és intermedi o arriba a la cota màxima d'execució d'aquest pou que és de 110 metres de profunditat.

No obstant això, aquest enginyer, que està treballant sobre el terreny des del primer dia, ha assegurat que "de ventilació n'hi ha en el mateix pou, a partir del tap pot ser que existeixi una cavitat, amb això treballem, i aquesta cavitat naturalment tindria aire, però no se sap".

"La situació és difícil, és inèdita i les decisions es van prenent a mesura que ens anem trobant les dificultats", ha assegurat, afegint que "si això fos una obra qualsevol hi haurien mesos de feina, entre estudis de viabilitat, projectes, alternatives".

Sobre la possibilitat de pluja aquest cap de setmana, ha dit que sempre és un factor que condiciona, però que intentaran posar els mitjans adequats: "En els moviments de terra sempre afecta, encara que en una perforació no tant tret que caigui en una intensitat forta".

Finalment, el delegat en funcions del Govern andalús, Francisco Fernández España, ha reiterat que la Junta ha estat des del primer moment a través del 112 i un grup psicològic col·laborant i després amb professionals de mines. "Estem ansiosos de poder tenir un resultat positiu, estem fent tots els esforços entre totes les administracions i volem traslladar que aquesta unió pugui tenir un resultat positiu al més aviat possible", ha finalitzat.