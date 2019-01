May sobreviu a la moció de censura

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va aconseguir el suport suficient de la Cambra dels Comuns per superar la moció de censura que el Partit Laborista va presentar dimarts després de la històrica derrota del Govern en la votació sobre l'acord amb la UE per al Brexit. La votació es va tancar amb 306 vots a favor de la caiguda del Gabinet de May i 325 en contra, aconseguint la primera ministra mantenir-se en el càrrec per 19 vots. Aquesta vegada, tots els diputats conservadors (314), així com deu nord-irlandesos i un independent, van donar suport a la mandatària britànica.

«M'alegra que la Cambra hagi expressat la seva confiança en aquest Govern», van ser les primeres paraules de la primera ministra després de conèixer el resultat de la votació, que igual que la nit anterior va ser interrompuda per les esbroncades de l'oposició. May va ratificar a més la seva intenció de complir la «solemne promesa» que va fer al poble britànic en arribar a Downing Street: treure el Regne Unit de la Unió Europea. «I estic preparada per treballar amb qualsevol membre d'aquesta Cambra per aconseguir-ho», va plantejar.

La primera ministra ja va avançar dimarts que, si sobrevivia a la moció de censura, iniciaria una ronda de contactes amb els grups parlamentaris que, segons va anunciar, volia començar ahir a la nit. «Hem de trobar solucions», va assegurar.

El líder opositor, Jeremy Corbyn, es va mostrar disposat a parlar amb el Govern, però va exigir a May com a requisit previ que descarti completament l'escenari d'un Brexit caòtic. El cap dels liberaldemòcrates, Ed Davey, es va expressar en els mateixos termes.

La resposta va arribar per boca d'un portaveu de Downing Street: «La primera ministra ha deixat molt clar que el poble britànic va votar per sortir de la UE. Volem marxar amb un acord, però està decidida a aconseguir el resultat promès i això és abandonar la UE el 29 de març d'aquest any», encara que sigui sense acord.

Per la seva banda, el dirigent del Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord, Nigel Dodds, va destacar la importància dels seus deu diputats per al Govern i va manifestar la seva voluntat de dialogar, sempre que May garanteixi el control total sobre la frontera amb Irlanda.

Per part seva, la Comissió Europea va deixar la porta oberta a la possibilitat d'ajornar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, prevista per al proper 29 de març, però va advertir que les regles són clares i hauria de produir-se, primer, una petició formal i raonada de Londres i després els Vint-i-set decidirien per «unanimitat». «No hi ha hagut cap petició per part del Regne Unit i, si n'hi hagués, exposant les raons per a l'ajornament, seria una qüestió que correspondria decidir a la UE a Vint-i-set per unanimitat», va resumir el portaveu en cap del Executiu comunitari, Margaritis Schinas.

El portaveu va rebutjar especular sobre cap possible escenari per superar el bloqueig provocat pel rebuig del Parlament britànic a l'acord de divorci entre Londres i Brussel·les, i alhora va apuntar que en aquestes circumstàncies li toca al Govern britànic aclarir «quins són els següents passos». Una de les hipòtesis que s'estudien per evitar un Brexit caòtic per la falta d'acord abans del 29 de març és ajornar aquesta sortida per donar més temps a les parts a pensar en solucions alternatives, tot i que May sembla no ser gaire partidària d'aquesta opció.



Merkel rebutja negociar de nou

En aquest sentit, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va aclarir que no es reobriran les negociacions entre la UE i el Govern britànic per arribar a un nou acord sobre el Brexit. Va afegir que els Vint-i-set esperen ara els suggeriments de Downing Street. «Encara tenim temps per negociar», va assenyalar, en al·lusió a altres possibles escenaris.