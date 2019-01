La Moncloa refreda les expectatives sobre l'espai de diàleg entre Catalunya i l'Estat

La Moncloa ha advertit aquest dijous que l'espai de diàleg entre partits polítics que la Generalitat i l'Estat valoren la possibilitat d'obrir –en els termes del comunicat conjunt que han emès després de la reunió entre la vicepresidenta Calvo, el vicepresident Aragonès i la consellera Artadi- "és de partits catalans" i abordaria només qüestions que es trobin en el "marc de diàleg" de l'Estatut.

L'executiu espanyol obvia d'aquesta manera la petició de les forces independentistes perquè s'estableixi una interlocució directa que impliqui una negociació política, i circumscriu qualsevol diàleg polític als contactes de les forces independentistes amb la resta de formacions amb representació al Parlament.

La Moncloa refreda les expectatives d'un marc de debat que permeti fer passos per a la resolució del conflicte en els termes en què ho han plantejat ERC i PDeCAT, i manté que les negociacions entre els dos executius s'estableixen a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, l'altra via assenyalada aquest dijous al comunicat conjunt.

L'executiu espanyol també ha concretat –com ho ha fet el Govern- que en el transcurs de la reunió Aragonès i Artadi "han mencionat les detencions d'ahir" a Girona, i "la vicepresidenta ha assenyalat que aquestes actuacions no corresponen a l'àmbit de l'execuiu, sinó al Poder Judicial".

De la reunió n'ha sortit un comunicat de tres punts que estableix que entre els dos executius "es valora la possibilitat d'establir dos espais de diàleg diferenciats". Un d'aquests espais és el que ja protagonitzen els dos governs a la comissió Bilateral Estat-Generalitat, i després n'hi hauria "un altre entre partits, encara per concretar".

Els altres dos punts asseguren que les dues parts han "avançat en el desenvolupament del contingut de la declaració conjunta de Pedralbes" del 20 de desembre per "establir mecanismes per a un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política sobre el futur de Catalunya", i avancen que "hi haurà una segona part de la reunió" a Barcelona "la setmana que ve per a la concreció de dates i acords".