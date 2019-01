Mor als 76 anys l'històric dirigent del PSC Eduardo Martín Toval

El polític Eduardo Martín Toval, dirigent històric del PSC i el PSOE que va participar en la redacció de l'Estatut de Catalunya i va ser portaveu del grup socialista al Congrés dels Diputats durant el primer govern de Felipe González, ha mort als 76 anys. Doctor en Dret i inspector de Treball, va néixer a Màlaga el 5 de març de 1942, va començar la seva activitat política a la seva ciutat militant als Cercles Cristians i es va retirar de la política activa el 1999 poc després de perdre les primàries socialistes per a les municipals de la capital malaguenya.

En la seva trajectòria política destaca la seva participació, el 1976, al Congrés Constituent del Partit Socialista de Catalunya (PSC-C) i va ingressar en aquest nou partit onze anys després de traslladar-se a Barcelona com a tècnic del Ministeri de Treball. A les eleccions constituents del 15 de juny de 1977 va ser elegit diputat per Barcelona pel PSC-C, abandonant la seva activitat docent com a professor agregat interior de Dret del Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona, i va passar a situació d'excedència en la d'inspector de Treball.

Durant aquest període va ser membre de la Comissió Constitucional encarregada de la redacció de la Constitució de 1978 i de la Comissió d'Estatuts, intervenint especialment en els d'Euskadi i Catalunya.

Al desembre del 1977 va ser elegit membre del Secretariat General del PSC-C (òrgan col·lectiu i col·legiat del partit) després de la celebració del II Congrés, en el qual es va dur a terme la fusió del PSC i el PSOE català.

A les eleccions generals de l'1 de març de 1979 va ser reelegit diputat pel PSC-PSOE per Barcelona, ocupant el lloc de portaveu del Grup Socialistes de Catalunya. Durant aquesta I Legislatura va ser designat per la Comissió Constitucional per formar part de la ponència mixta encarregada de redactar l'Estatut de Catalunya.