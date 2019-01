Moren almenys 4 soldats dels EUA en un atemptat de l'Estat Islàmic a Síria

Almenys 16 persones van morir, inclosos quatre soldats nord-americans, en un atemptat suïcida reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic a Manbij, una localitat al nord de Síria controlada per rebels contraris al règim de Bashar al-Assad. Segons un oficial nord-americà, quatre militars dels Estats Units van perdre la vida i tres més van resultar ferits. El portaveu de la coalició contra l'Estat Islàmic que dirigeixen els Estats Units va confirmar que «efectius nord-americans han mort durant una explosió mentre realitzaven una patrulla rutinària a Síria».

Segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans, l'atemptat amb cotxe bomba va ser portat a terme per un suïcida i va tenir com a objectiu una patrulla de la coalició internacional que lideren els Estats Units.

Segons un testimoni a Manbij, concretament l'atac va tenir com a objectiu un restaurant en el qual soldats nord-americans estaven reunits amb membres d'una milícia local a la qual Washington dóna suport.

En un missatge publicat a l'agència de notícies Amaq, l'Estat Islàmic va confirmar que «un terrorista suïcida amb una armilla amb explosius ha atemptat contra una patrulla de la coalició a Manbij». Per la seva banda, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va informar que el president dels EUA, Donald Trump, «està plenament informat i està seguint la situació a Síria», alhora que va explicar que el Pentàgon està analitzant la informació.