El rei emèrit va ser objectiu de l'espionatge de Villarejo per al BBVA, segons «Moncloa.com»

El rei emèrit Joan Carles I es trobava entre la llista de noms que va espiar l'excomissari José Manuel Villarejo (en presó preventiva) per encàrrec del BBV, segons publica 'Moncloa.com'. El digital mostra documents on apareix el nom del monarca entre d'altres objectius de l'espionatge, com el director de l'Oficina econòmica de Moncloa, Miguel Sebastián, l'expresident Felip González o importants empresaris del grup que, suposadament, es volia fer amb el poder i canviar la cúpula de l'entitat. L'objectiu de l'espionatge era conèixer si el rei emèrit avalava l'operació. En els documents, es revelen reunions d'empresaris en presència del monarca i l'existència d'una porta falsa a l'habitació del rei a una finca de Toledo.

Segons publica 'Moncloa.com', entre els objectius de l'espionatge massiu també hi era el rei emèrit. La majoria de referències sobre el rei es produeixen per la relació amb el financer Juan Abelló, que assegurava als empresaris que volien fer-se amb el poder de l'entitat que el rei donava suport a l'operació.

En els documents, Villarejo es refereix a reunions que es van produir a Aranjuez i a les finques d'Abelló a Toledo. A més, apunta a l'existència d'una porta falsa des de l'habitació del rei en aquesta finca.

Segons Villarejo, el rei Joan Carles I es va sentir utilitzat pel financer per donar a entendre que donaria suport al canvi en la cúpula. L'excomissari assegura que la simple presència del rei a una reunió a Toledo s'havia utilitzat per interpretar que donava suport a l'operació.