Troben cabells de Julen al túnel de 107 metres on va caure diumenge passat

La subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez, va confirmar, de la mateixa manera que el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la troballa de cabells de Julen, el nen de dos anys que diumenge passat va caure a un pou de 25 centímetres de diàmetre i 107 metres de profunditat. Al costat del coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Màlaga, Jesús Esteban, Gámez va assegurar que els treballs continuen a la zona «sense descans», tant d'absorció de material en el propi tub com preparant el terreny per a l'execució de la galeria lateral i la resta de treballs que s'estan duent a terme de manera paral·lela.

Les restes analitzades van ser recollides diumenge i es van prendre mostres dels pares i del propi biberó del nen, creuant-se la informació i constatant-se que les restes corresponen al menor. «Tenim una certesa descrita científicament que el petit està allà i que va en la línia de la investigació i seguim amb els treballs», va assegurar la subdelegada al lloc de l'operatiu.

Sobre el temps estimat, va reiterar, serà d'entre 24 i 48 hores. No obstant això, Gámez va aclarir que l'últim tram s'ha de fer manualment, una tasca «minuciosa» que realitzarà la brigada especialitzada de Salvament Miner desplaçada des d'Astúries.

A l'hora de tancar aquesta edició estava previst que aviat comencés l'excavació de la galeria horitzontal per arribar fins al buit on se suposa que està Julen, a uns 71 metres de profunditat, i es preparava també l'entubat del pou per protegir-lo de les vibracions durant la construcció del túnel vertical. Ahir es va treballar en els moviments de terra destinats a crear sengles plataformes des de les quals es pugui manejar la maquinària precisa per a les cavitats projectades.

Segons va explicar el representant a la província de Màlaga del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports d'Andalusia, Ángel García Vidal, la succió de materials del forat es va paralitzar per poder «envoltar amb un tub aquest espai i protegir-lo» davant les obres previstes. La primera d'elles serà l'excavació d'una galeria horitzontal des d'una vessant de la muntanya amb microtuneladora i la segona l'obertura d'un túnel vertical i paral·lel al de l'incident.

Per part seva, el pare de Julen va assegurar que el que li dóna força és saber que pot veure el seu fill «amb vida». José Roselló, que va comparèixer davant els periodistes acompanyat per Juan José Cortés, pare de Mariluz, va demanar que «no s'aturin fins treure» el petit d'«on està». «Que això no decaigui fins que puguem treure'l amb vida d'aquí», va demanar Roselló.