Última hora del rescat de Julen: Tot el que sabem del nen que va caure al pou

Què va passar

Els fets van passar cap a les 14.00 hores del diumenge 13 de gener en una zona propera al Dolmen del Turó de la Corona, a Totalán (Màlaga), on el petit es va precipitar per un pou artesià, una prospecció per buscar aigua amb 110 metres de fons i 25 centímetres de diàmetre, un estret forat pel qual no hi cap un adult, el que està dificultant enormement els treballs de rescat.

El delegat del Col·legi d'Enginyers de Mines del Sud a Màlaga, Juan López-Escobar, ha assegurat que aquestes tasques de rescat són qüestió "de dies, no d'hores".

Els pares del menor es trobaven passant el cap de setmana al municipi amb un altre matrimoni jove i estaven a la finca familiar quan el nen es va separar uns metres. En un moment donat, el pare del petit va veure com el nen queia al pou i va ser llavors quan va donar la veu d'alarma.

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha apuntat que "no es baralla" una altra hipòtesi que no sigui que el menor es trobi en el pou.



Com és el pou



El pou al qual va caure el petit, d'uns 107 metres de profunditat, està situat en una finca privada i es tracta d'un orifici de prospecció per buscar aigua d'uns 25 centímetres de diàmetre.

En el pou en què va caure el nen hi ha ventilació i que a partir del tap de terra trobat pot ser que hi hagi un buit, que podria tenir aire.

De moment, un robot-càmera teledirigit, que s'empra habitualment per revisar clavegueres, ha aconseguit baixar fins a uns 73 metres de profunditat.



Com es realitza el rescat?



Davant les dificultats del terreny s'han plantejat diverses opcions de treball per al rescat, com l'obertura a cel obert, l'excavació d'un túnel paral·lel i un altre lateral.

En aquests moments, la principal via de treball se centra en la construcció de dos túnels verticals paral·lels al pou.

A més, se segueix treballant també en un túnel horitzontal, encara que en aquest cas han sorgit dificultats tècniques per la inestabilitat i duresa del terreny.



Proves trobades fins al moment

Un dels robots utilitzats en el rescat va detectar una bossa de llaminadures que va poder quedar-se adherida a la paret del forat i que va caure al pas de la corda. A més, els equips de rescat han trobat pèl al pou que pertany a Julen.



El pou no tenia autorització

El forat estava sense senyalitzar ni protecció i en una finca sense tancar. Les actuacions per obrir el pou de Totalán en què des de diumenge passat es busca a Julen, el nen de dos anys, no consten a la Junta d'Andalusia, ja que aquesta administració no té cap expedient de petició sobre el cabal ni es va emetre autorització al respecte per part de l'àrea de Mines.

El responsable de l'empresa que va realitzar l'excavació fa un mes sense que s'obtingués resultats positius, va estar aquest dimarts a la zona on es troba el pou i es va assenyalar a diversos mitjans de comunicació que va deixar el forat tapat amb una pedra d'unes dimensions superiors al buit, tot i que ha assenyalat que després "s'han realitzat moviments de terra".



Qui treballa en l'operatiu?

Al costat dels efectius del 112, treballen membres del Consorci Provincial de Bombers, Protecció Civil, l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya (EREIM) d'Alora i Granada, Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, bombers de Màlaga capital, diverses empreses privades, així com un grup d'enginyers arribats des d'Astúries experts en rescat en mines.

Entre les empreses que s'han sumat a les tasques de rescat es troba una companyia sueca que va aconseguir localitzar el punt exacte on estaven 33 miners de Xile, atrapats 69 dies després de l'ensorrament del jaciment.



La família de Julen

El pare de Julen, Jose Roselló, va mostrar el seu descontentament amb les tasques de rescat que s'estan duent a terme per rescatar el petit. "Molts tuits de suport, molts vots, però mitjans cap", ha assenyalat en declaracions a Telecinco, on també va criticar l'operatiu de rescat.

El pare és un firaire a l'atur, i la mare, Victòria María García, és treballadora en una cadena d'hamburgueseries i resideixen a la popular barriada del Palo, a Màlaga capital.

El matrimoni va patir la pèrdua un fill (Oliver), germà gran de Julen, el 2017 per un problema cardíac.