La xifra de víctimes de l'atac terrorista contra un hotel a Nairobi s'eleva a 21

El balanç de morts de l'atemptat perpetrat dimarts per la milícia islamista Al Shabaab a la capital de Kenya, Nairobi, es va elevar a 21, segons el cap de la policia del país, Joseph Boinnet, que va detallar que les autoritats van trobar sis cadàvers a l'escena de l'atac i va afegir que un agent va perdre la vida a causa de les ferides patides durant els enfrontaments desencadenats després de l'atemptat. Així mateix, va manifestar que entre les víctimes hi ha 16 kenyans, un britànic, un nord-americà i «tres persones d'ascendència africana que encara no han estat identificades». Per altra banda, va confirmar que les autoritats han arrestat fins al moment dues persones sospitoses de «facilitar l'atac», i alhora va destacar que estan sent investigades i podrien ser presentades davant els tribunals. En tot cas, tots els participants en l'atac van ser abatuts per l'Exèrcit de Kenya.