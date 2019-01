Un atemptat en una escola de policies causa almenys nou morts a Colòmbia

Almenys nou persones van morir i 54 van resultar ferides a causa de l'explosió d'un cotxe bomba a l'Escola de Cadets de Policia General de Santander, a Bogotà. Entre els víctimes hi ha dos estrangers, una equatoriana i un panameny. El president de l'Equador, Lenin Moreno, va confirmar que la compatriota Erika Chicó havia perdut la vida. «El meu més sincer condol», va dir a Twitter.

L'explosió es va produir dins de les instal·lacions policials quan s'estava celebrant una cerimònia d'ascens. El cotxe va superar els controls de seguretat i va esclatar al pati de desfilades. Una de les persones mortes és el conductor del vehicle, fet pel qual tot sembla indicar que es va tractar d'un atemptat suïcida.

El president colombià, Iván Duque, que estava a Chocó per celebrar un consell amb la cúpula militar, va anunciar el seu retorn immediat a Bogotà per fer una reunió d'emergència amb els alts comandaments de seguretat. A més, va ordenar a la Força Pública -policies i militars- que «determinin els autors d'aquest atac i els portin davant la Justícia». «Tots els colombians rebutgem el terrorisme i estem units per enfrontar-nos amb ell. Colòmbia s'entristeix però no es deixa derrotar per la violència», va afirmar.

L'expresident colombià Juan Manuel Santos va expressar el seu «rebuig absolut al covard atemptat». «Tota la meva solidaritat amb els nostres herois de la Policia i les seves famílies», va escriure a Twitter.

A l'hora de tancar aquesta edició ningú s'havia responsabilitzat de l'atac. A Colòmbia actuen nombrosos grups armats, entre els quals destaca l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), ara la primera guerrilla del país. «Ja s'han posat en marxa els protocols d'investigació», va assenyalar el Ministeri de Defensa.