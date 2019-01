Berlusconi anuncia que es presenta a les eleccions europees

L'ex-primer ministre italià Silvio Berlusconi va anunciar que es presentarà com a candidat a les properes eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el 26 de maig, i va augurar que el centredreta italià tornarà a unir-se «molt aviat» perquè fracassarà l'aliança entre la Lliga i el Moviment Cinc Estrelles. «Em presentaré com a candidat a les eleccions europees. Intentaré aturar aquest Govern, de la mateixa manera que el 1994, quan vaig decidir aturar els comunistes», va afirmar l'excap del Govern, segons va informar Il Corriere della Sera.

«Veuran que aviat el centredreta tornarà a estar unit perquè aquesta aliança entre la Lliga i el Moviment Cinc Estrelles és innatural», va assenyalar l'excap del Govern en declaracions a la premsa a Sardenya. «No crec que aquesta aliança tingui molt de recorregut. Només el poder ha fet que es posin d'acord», va assegurar.

L'ex-primer ministre italià va viatjar a Sardenya, l'illa italiana que ha definit com la seva «segona casa», per a la celebració d'unes eleccions parcials per elegir el successor del diputat Andrea Mura, del Moviment Cinc Estrelles. «Els del Moviment Cinc Estrelles són els fugats de casa, com el diputat que ha estat elegit aquí, que ha preferit el seu vaixell i el mar a la feina al Parlament», va explicar.

Berlusconi va seguir el camí marcat dimecres a Sardenya pel vice-primer ministre i titular d'Interior, Matteo Salvini, en criticar el candidat del Moviment Cinc Estrelles que ha renunciat al seu escó.

L'ex-primer ministre va ser rehabilitat per a la vida política al maig després que la Justícia italiana li prohibís ocupar càrrecs públics fins a aquest any després de ser condemnat per frau fiscal en la compravenda de drets televisius en una de les seves empreses. La inhabilitació li va impedir presentar-se a les eleccions generals celebrades al març.