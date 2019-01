La direcció del PSOE evita confirmar que Díaz seguirà liderant el partit a Andalusia

La direcció estatal del PSOE va evitar ahir mostrar el seu suport a la líder del partit a Andalusia, Susana Díaz, després que el candidat del PP, Juanma Moreno, fos investit president de la comunitat autònoma. Així, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va evitar apostar per la continuïtat de Díaz com a candidata del PSOE andalús en unes futures eleccions autonòmiques, en línia amb la posició de la direcció de Pedro Sánchez, de la qual forma part la número dos de l'Executiu.

Calvo va destacar que al PSOE «tothom està per sota de les sigles» quan li van preguntar si Díaz hauria de sacrificar el seu càrrec per permetre l'entrada de gent nova al partit. «Cadascú servim on toca», va afegir.

Quan se li ha recordat que Díaz va guanyar les eleccions encara que sense possibilitat de mantenir el Govern, la vicepresidenta va assenyalar que si bé «els resultats són una cosa importantíssima» per conèixer el «nivell de magnitud» que es té, l'organització la formen «tots al servei del país».

Paral·lelament, el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va assegurar que el futur de Díaz com a màxima responsable del Partit Socialista a Andalusia dependrà, igual que passa amb la resta de càrrecs d'aquesta formació, del que decideixi la militància, ja que és aquesta la que «posa i treu» els dirigents del partit. Ábalos va destacar que el PSOE, després de la reforma del reglament intern, s'ha convertit en «la formació més democràtica del sistema de partits».