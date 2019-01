Errejón es presentarà amb Carmena i competirà amb Podem a Madrid

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar que la seva formació presentarà candidatura pròpia a la Comunitat de Madrid com tenia pensat i que, per tant, competirà contra el fins ara candidat del partit morat, Íñigo Errejón, que havia explicat hores abans que encapçalarà un nou projecte al costat de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Així es va pronunciar Iglesias en un missatge a les xarxes socials, en què no va anunciar l'expulsió d'Errejón de Podem, però sí el va situar fora del partit, després del que va qualificar de «maniobra» que l'«avergonyeix», per haver ideat una nova candidatura al marge del partit.

«Desitjo sort a Íñigo en la construcció del seu nou partit amb Manuela, però Podem té el full de ruta que van marcar els inscrits i que es va decidir a les nostres assemblees ciutadanes», va assegurar Iglesias, confirmant que no canviaran els plans del partit tot i el moviment d'Errejón.

El líder de Podem, que va deixar a finals de desembre la primera línia política per gaudir de la seva baixa de paternitat, va fer un parèntesi en el seu retir temporal per agafar les regnes de la gestió de la que és una de les majors crisis que ha viscut Podem des del seu naixement fa just cinc anys. «Mai vaig imaginar que hauria d'interrompre per unes hores el meu permís de paternitat per una raó tan trista. No vaig imaginar que avui, quan hauríem de celebrar el cinquè aniversari de Podem, les coses serien així», va assegurar.

«No puc entendre que Manuela i Íñigo ens hagin amagat que preparaven llançar un projecte electoral propi per a la Comunitat de Madrid i que l'hagin anunciat per sorpresa. Crec que els nostres inscrits es mereixen més respecte», va lamentar.

Hores abans, Carmena va anunciar a les xarxes socials que Errejón es presentaria amb ella sota les sigles de Más Madrid, demostrant «el compromís que requereixen els moments importants».