espanya negocia perquè Iberia pugui seguir volant a la UE

? Els serveis de la comissària de Transports, Violeta Bulc, i representants del Govern espanyol es van reunir a Brussel·les per intentar avançar en una solució que permeti a la companyia Iberia seguir operant vols dins de la Unió Europea una vegada es produeixi el Brexit, quan només podran fer-ho aerolínies el control efectiu i propietat de les quals siguin majoritàriament europeus. Brussel·les manté contactes constants amb el Govern espanyol per resoldre aquesta situació i, encara que no s'ha reunit amb la companyia, també ha tingut diversos contactes amb Eurocontrol.