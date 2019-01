Millora l'estat de salut de Zaplana després d'un mes ingressat en aïllament

L'estat de salut i anímic de l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana ha experimentat una certa millora després d'un mes d'ingrés a l'hospital La Fe de València, a l'espera d'un canvi de criteri de la jutgessa i del fiscal sobre la seva petició de llibertat. L'atenció rebuda en l'últim mes, en règim d'aïllament hospitalari, ha permès Zaplana recuperar quatre quilos dels deu que havia perdut des del seu ingrés a la presó de Picassent el passat 24 de maig, en qualitat d'investigat per suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

Aquesta pèrdua de pes, unida a la depressió del sistema immune que pateix com a malalt de leucèmia, havien alarmat tant els sanitaris que l'atenien a la presó com els especialistes de La Fe, que han emès diversos informes. Fonts mèdiques van explicar que el servei d'endocrinologia de la Fe li està administrant una dieta amb suplements hiperproteics i que en la seva estada a l'hospital ha experimentat una millora també a la pell, encara que no a les articulacions, on els problemes causats per la malaltia d'empelt contra hoste podrien ser irreversibles. Segons l'advocat de Zaplana, la millora respecte el dia del traslladat des de la presó de Picassent a l'hospital és «indubtable».