El Parlament britànic votarà el pla B per a la sortida de la UE el 29 de gener

Jeremy Corbyn va demanar a May que «estudiï seriosament propostes per al futur». reuters

La Cambra dels Comuns britànica debatrà i votarà el pla B per a la sortida de la Unió Europea el proper 29 de gener, exactament dos mesos abans que se superi el termini perquè el Regne Unit abandoni el bloc comunitari amb o sense acord. Després del rebuig dels diputats al Tractat de Retirada pactat pel Govern de Theresa May, l'Executiu exposarà el proper dilluns una via alternativa amb la qual espera solucionar l'actual punt mort, si bé ara per ara no s'ha concretat res sobre aquesta qüestió.

La líder dels conservadors a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va confirmar que després del discurs de May el 21 de gener, «hi haurà tot un dia de debats sobre la moció el 29 de gener». Serà aleshores quan els legisladors es pronunciaran formalment sobre el pla B.

Per altra banda, més de 130 empresaris van demanar a la primera ministra britànica i el líder de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn, que donin suport a la convocatòria d'un segon referèndum europeu per superar l'actual crisi del Brexit. En una carta enviada al diari The Times, els empresaris, entre ells l'arquitecte Norman Foster i l'expresident dels grans magatzems Marks & Spencers (M & S) Lord Myners, van demanar als polítics que «no perdin més temps» i que abandonin les esperances de renegociar un acord amb la Unió Europea abans del 29 de març.

En canvi, el grup empresarial va insistir en la seva missiva que una segona votació és l'«única forma viable» d'impedir que el Regne Unit surti del club comunitari sense cap acord. «Moltes empreses van donar suport a l'acord del Brexit de la primera ministra tot i saber que estava lluny de ser perfecte», van destacar els líders empresarials. «Però aquesta ja no és una opció. La prioritat ara és impedir estavellar-se sense un acord. L'única forma factible per fer això és preguntant a la gent si encara vol sortir de la UE», van afegir.

En aquest sentit, una majoria de britànics votaria a favor de la permanència del Regne Unit a la UE en cas que se celebrés un segon referèndum, segons una enquesta, elaborada per la firma YouGov, que conclou que un 56 per cent dels votants avalarien que el Regne Unit seguís dins el bloc comunitari, davant del 44 per cent que apostaria per la ruptura.

Per part seva, Corbyn va lamentar que May estigui disposada a portar el país a un «salt al buit» i va fixar com a condició per a una hipotètica negociació que el Govern descarti de forma clara la possibilitat d'abandonar la UE el 29 de març sense acord. «Per aconseguir un pacte que pugui aglutinar una majoria al Parlament, Theresa May ha d'aparcar les línies vermelles i estudiar seriosament propostes per al futur», va reclamar el líder laborista durant un acte a la ciutat anglesa de Hastings.

Paral·lelament, l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), que aglutina el 82% del trànsit aeri mundial, va advertir que el rebuig del Parlament britànic a l'acord sobre el Brexit entre el Regne Unit i la UE genera incertesa, i que una sortida desordenada i sense acord podria augmentar els preus dels bitllets. En un comunicat, va assenyalar que tot i que la majoria dels vols programats abans del Brexit es realitzaran, hi ha incertesa sobre el que passarà amb la connectivitat aèria entre el Regne Unit i la UE un cop es materialitzi.