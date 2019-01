Podem convida Errejón a deixar l'escó i diu que si no ho fa és perquè «d'alguna cosa ha de viure»

La decisió d'Ínigo Errejón de concórrer a les eleccions a la Comunitat de Madrid sota les sigles de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, no només ha generat el rebuig del líder de la formació, Pablo Iglesias, que va anunciar que Podem concorreria contra ell a les urnes, sinó dures crítiques per part del secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique, que aquest divendres l'ha convidat a abandonar l'escó i ha afirmat que si no ho fa és "perquè d'alguna cosa hau de viure". En declaracions a la Cadena Ser, Echenique ha retret a Errejón que mentre Podem estava negociant amb el govern de Sánchez augmentar el Salari Mínim Interprofessional a 900 euros ell construís en secret el seu "projecte polític personal".

Errejón ha afirmat que Podem no té previst obrir expedient a Errejón per suspendre'l de militància, però l'ha convidat a marxar: "Jo si fos ell dimitiria, és clar, perquè si et presentes per un altre partits polític i ostentes un escó per Podem, el que és coherent és deixar l'escó, però clar, d'alguna cosa ha de viure Errejón fins el maig d'aquest any, i això suposo que també pesa en la seva decisió personal", ha sentenciat.

En aquest marc, també ha recordat que Errejón va perdre el congrés de Vistalegre II. "Típicament quan algú perd un congrés se'n va a casa, i aquí el que es va intentar va ser que Errejón tingués un paper important també a Podem, arribar a acords i tancar aquella ferida que havia obert". "Però mentre uns intentàvem tancar la ferida, altres preparaven un pla ocult que no comptava amb ningú", ha dit.