El túnel vertical per al rescat del nen caigut en un pou es començarà a excavar avui

Zona on s´està desenvolupant el dispositiu de recerca del nen caigut en un pou. europa press

El representant del Col·legi d'Enginyers de Camins, organisme que assessora els professionals que participen en les tasques per rescatar Julen del pou de més de 100 metres de profunditat en què va caure diumenge passat a Totalán (Màlaga), va assenyalar que les previsions són començar avui «al migdia o primera hora de la tarda» la perforació d'un túnel vertical paral·lel al forat en el qual es troba el petit.

Així, l'enginyer Ángel García Vidal va explicar que segueixen els moviments de terra per realitzar la plataforma, pas previ a la perforació vertical, que «cada vegada agafa més rellevància perquè la plataforma porta un bon ritme de treball: probablement demà -avui per al lector- al matí la puguem tenir realitzada».

No va voler precisar el temps que es tardarà a portar a terme els treballs de perforació i va insistir que «no tinguin dubte que volem que els terminis siguin els menors». Així, va dir que el temps que es dedicarà a fer el túnel vertical de 50 metres depèn del terreny i seria mínim de 12 hores «en condicions molt, molt favorables».

També, una vegada que s'acabi la plataforma i es posicioni la tuneladora, va dir que veuran «la forma de compatibilitzar aquestes perforacions amb les tasques de succió per portar els dos treballs en paral·lel». A més, va assenyalar que segueixen estudiant un mètode de treball fiable per poder continuar amb la galeria horitzontal, que ha hagut d'aturar-se per problemes en el terreny.

Es contemplava la possibilitat de fer dos túnels, però García Vidal va assenyalar que «el més segur és que comencem amb un», perquè fer el segon suposaria ampliar la plataforma i «preferim fer ja la perforació». No obstant això, es portarà una altra tuneladora en les properes hores.

En l'última fase és quan intervindrà l'equip de salvament miner que ha vingut d'Astúries, en coordinació amb el Consorci de Bombers i els experts en espeleologia de la Guàrdia Civil, «que seran els que facin els últims metres de forma manual», el que també portarà un altre temps.

Per altra banda, la Guàrdia Civil ha pres en els darrers dies declaració a diversos membres de la família de Julen, així com a la persona que va excavar el forat, Antonio Sánchez, que es troba a la zona des de dimarts passat i que va afirmar que ell havia segellat l'orifici amb una pedra i que algú la va retirar.

L'home va explicar que va tancar el forat, que no estava senyalitzat ni comptava amb un perímetre de seguretat, a mitjans de desembre sense trobar aigües subterrànies.