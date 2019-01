Acceleren les tasques per rescatar el nen caigut a un pou

El coordinador de l'operatiu de rescat de Julen, el petit de dos anys que va caure el passat diumenge en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga), va assegurar que la perforació del túnel vertical per accedir al petit havia de començar «a qualsevol hora de la nit». Així, va assenyalar que «tot el personal i maquinària de la perforació estan preparats» i l'ànim és «absolutament favorable a trobar Julen, no defallim ni un instant».

«És absolutament impressionant l'ànim que es respira i les ganes que hi ha de treure el noi», va assegurar l'enginyer, que va agrair la feina que estan fent tots els efectius, tant dels cossos de seguretat com de les empreses i els voluntaris. García Vidal va assegurar que han seguit trobant-se amb un massís rocós, un material «extremadament dur», però s'ha incorporat una altra maquinària més específica «per disgregar aquesta cota i poder començar la perforació». Va aclarir que aquests materials durs «no se solen donar en tota la profunditat», encara que no va descartar trobar-ne més.