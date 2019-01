Anuncien que Donald Trump i Kim Jong-un es tornaran a reunir a finals de febrer

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, es reuniran de nou al febrer en un lloc encara per determinar, segons va anunciar la Casa Blanca. «El president Trump espera una segona cimera amb el president Kim, que tindrà lloc a finals de febrer. La localització serà anunciada posteriorment», va assenyalar la Presidència nord-americana en un breu missatge al seu compte oficial a la xarxa social Twitter. Poc després de l'anunci, la cap de premsa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va destacar que ambdues parts «segueixen fent avenços». «Seguirem mantenint converses», va manifestar, si bé va destacar que «els Estats Units continuaran mantenint la pressió i les sancions contra Corea del Nord».

Trump es va reunir a Washington durant prop d'una hora i mitja amb Kim Yong-chol, cap de la Comissió Central del Partit dels Treballadors de Corea del Nord. Kim Yong-chol va mantenir, a més, una trobada amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, en què van parlar sobre els esforços per avançar en el compromís adquirit pel líder nord-coreà cap a la desnuclearització. Pompeo va estar acompanyat per l'enviat especial dels EUA per a Corea del Nord, Stephen Biegun.