Els britànics podran votar a les municipals tot i el Brexit

El Consell de Ministres va aprovar un acord pel qual s'autoritza la signatura de l'acord entre Madrid i Londres perquè els britànics residents a Espanya i els espanyols residents al Regne Unit mantinguin el dret al vot a les municipals després del Brexit. L'acord se signarà dilluns.

La ministra portaveu, Isabel Celaá, va detallar que l'acord contempla tant el sufragi actiu com el passiu -hi ha una trentena de regidors britànics a municipis espanyols- i que el Govern ha autoritzat també l'aplicació provisional de l'acord, a partir del mateix dia en què Regne Unit surti de la Unió Europea. Els terminis són importants perquè tant a Espanya com al Regne Unit hi ha eleccions municipals el proper mes de maig.