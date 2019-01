Esclata una guerra interna a Podem

La decisió d'Íñigo Errejón de presentar-se a les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid en aliança amb Manuela Carmena sota el nom de Más Madrid ha obert una crua guerra interna a Podem. Si dijous el líder del partit, Pablo Iglesias, va abandonar el seu retir en forma de permís de paternitat per criticar la decisió del seu antic aliat i situar-lo fora del partit, ahir van ser la seva parella i número dos de la formació, Irene Montero, i un altre dels pesos pesants de Podem, Pablo Echenique, els que van carregar contra Errejón.

Així, Montero va criticar Errejón per «ordir un pla secret» durant «mesos» amb l'alcaldessa de Madrid per crear un nou partit per a les autonòmiques «a esquenes» de la militància. «Hi ha molts militants que es poden sentir enganyats», va sentenciar Montero, abans de lamentar l'«espectacle vergonyós» que està oferint Podem, i del qual culpa Errejón.

En aquesta línia, va retreure al diputat que «la militància es mereixia una mica més d'afecte i respecte» per la seva banda, i també per part de Carmena, encara que en el cas de l'alcaldessa, ella ha deixat clar en tot moment que no era de Podem, fins al punt que ara «s'ha muntat el seu propi partit».

La dirigent del partit va explicar que la direcció no va prendre la decisió d'expulsar-lo del partit perquè ell mateix ja ha marxat en anunciar que es presentarà com a candidat d'una altra formació. «No donarem cap excusa perquè es parli més de nosaltres que d'allò important», va dir.

D'aquesta manera, va rebutjar la possibilitat d'enviar al Grup Mixt Errejón i altres diputats afins a l'excandidat de Podem que també segueixin els seus passos a la Comunitat, com Tania Sánchez, que forma part del seu equip a Madrid i de la candidatura que ara queda en dubte.

Paral·lelament, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va assenyalar la porta de sortida de la formació a Errejón, tot assegurant que ell hauria deixat l'escó si decidís anar a les eleccions amb un altre partit.

«El més coherent seria deixar l'escó, però és veritat que d'alguna cosa ha de viure Íñigo Errejón fins al maig d'aquest any, i suposo que també pesa això en la seva decisió»,va destacar. «Jo si hagués decidit presentar-me per un altre partit dimitiria», va afirmar.

Echenique considera que Errejón inicia el seu «projecte polític personal» i no serà el candidat de Podem a la Comunitat de Madrid. Segons el secretari d'Organització de Podem, amb el seu anunci, Errejón, va dir «clarament» que es presentarà per un altre partit.

«Cadascú pot dir el que vulgui, per repetir moltes vegades que la terra és plana, això no no vol dir que sigui veritat», va assegurar, responent al cofundador del partit morat, que va dir que sumar-se a la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena no significava deixar de ser el candidat de Podem.

Malgrat mostrar-se dur amb la decisió d'Errejón, el secretari d'Organització va rebutjar que el partit li obri un expedient. Per a Echenique, això seria «donar raons» als adversaris polítics, i entén que el cas és «diferent» al que ha passat amb Rita Maestre i altres cinc regidors de Madrid, que van ser suspesos de militància per retirar les seves candidatures a les primàries de Podem i marxar a la plataforma de Carmena.

En tot cas, la direcció del partit està convençuda que la marca Podem es mantindrà forta a tot el territori i que no es produirà un efecte contagi del cas de Madrid a altres organitzacions autonòmiques, segons van explicar fonts de l'Executiva.



La cúpula, en «xoc»

La cúpula de la formació confessa estar encara en «xoc» després del moviment del que va ser un dels fundadors de Podem, que ha generat, precisament en el cinquè aniversari de la formació, la major crisi interna del partit.

Tot i això, els dirigents del partit defensen que l'anàlisi esgrimit per Errejón de donar Podem «per amortitzat» no concorda amb la realitat, ja que la formació morada ha donat, segons el seu parer, sobrades mostres durant els últims mesos que està aconseguint importants èxits, i mai ha tingut tanta influència. Segons la direcció, els motius pels quals Errejón ha decidit fer aquest pas són estrictament els seus «interessos personals» i, per això, el missatge que creuen que està donant a entendre que «cal tancar Podem» no tindrà èxit a altres territoris.