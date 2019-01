El Govern aporta més proves de l'ús il·lícit de fons públics a Interior

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que s'ha desclassificat per remetre als jutges de l'Audiència Nacional noves «notes de seguiments de persones concretes» en el marc de l'operació Kitchen, el pla en el qual es van utilitzar presumptament fons reservats perquè el comissari José Manuel Villarejo sostragués documentació de Luis Bárcenas.

Grande-Marlaska es va remetre a la investigació a l'Audiència Nacional per «greus delictes de corrupció» per evitar donar noms sobre els superiors que van ordenar a Villarejo ordir el pla per robar la documentació de Luis Bárcenas, sent ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz.

Així, ahir es va tornar a desclassificar un nou lot d'aquestes «notes de seguiments» i del material sobre el qual ja es va aixecar el secret el passat 7 de desembre, amb la finalitat de remetre'l als jutges Manuel García Castellón -que ja disposava d'informació sobre el tema- i José de la Mata, aquest últim encara pendent d'un informe complet sobre aquesta qüestió.

Per altra banda, el comissari Enrique García Castaño, imputat en tres peces del cas Villarejo, va declarar que el número dos de la Policia Nacional a l'època del Partit Popular, Eugenio Pino, va ser la persona que va encarregar l'anomenada operació Kitchen.

El que va ser màxim responsable de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la Policia, responsable de les punxades i seguiments policials, va explicar al magistrat Manuel García-Castellón que Pino li va encarregar investigar el patrimoni ocult de Bárcenas i va negar que es tractés d'un robatori, defensant la legalitat de l'operatiu.