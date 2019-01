El Govern de Colòmbia culpa l'ELN de l'atemptat i hi trenca el diàleg de pau

El Govern de Colòmbia va culpar l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) de l'atemptat perpetrat dijous amb un cotxe bomba a l'Escola de Cadets de Policia General Santander, a Bogotà, en el qual van morir 20 persones i, en conseqüència, va anunciar la ruptura del diàleg de pau iniciat fa dos anys amb la guerrilla.

El ministre de Defensa, Guillermo Botero, va anunciar que José Aldemar Rodríguez, que el mateix dia de l'atemptat va ser identificat com a «autor material», és membre del grup armat. «Totes aquestes vides van ser destruïdes per un acte repudiable dirigit per l'ELN», va afirmar. Botero va aclarir que l'autor de l'atemptat té els àlies d'El Mocho o El Kiko, que es va incorporar a l'ELN el 1994 i va exercir com a guerriller ras fins al 2003, quan es va convertir en cap del Front Adonay Ardila. Des de llavors, ha anat ascendint fins a formar part de l'Estat Major del Front Oriental, un dels més letals.

A més, El Mocho era expert en explosius i impartia «cursos» a altres guerrillers per ensinistrar-los com a artificiers. La camioneta amb la qual va entrar a l'escola de Policia anava carregada amb 80 quilos de pentolita, un potent explosiu que s'obté de la barreja de TNT i pentrita i que sol utilitzar-se en la fabricació de mines antipersona.

En la mateixa compareixença, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, va confirmar la detenció de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, a qui va assenyalar com un dels autors intel·lectuals de l'atemptat.