Un home que va assassinar la dona el 2003 mata la seva advocada a Saragossa

Una advocada de 47 anys va ser assassinada a ganivetades en un domicili a Saragossa i el presumpte autor del crim, de 50 anys i condemnat per violència masclista, es va treure la vida a Terol en llançar-se des d'un viaducte. La víctima havia estat advocada del seu presumpte assassí el 2003, quan va ser jutjat per matar a trets la seva dona a La Puebla de Híjar (Terol). La lletrada, Rebeca Santamalia, i el seu presumpte assassí, José Javier Salvador Calvo, mantenien una relació sentimental, segons va confirmar la delegada del Govern a Aragó, Carmen Sánchez, fet pel qual es considera un nou crim de violència masclista. Sánchez va aclarir que l'entorn familiar de la víctima així ho va confirmar als investigadors.

Salvador Calvo va ser condemnat a 18 anys de presó per l'assassinat de la seva dona disparant-li nou trets i actualment estava en llibertat condicional, concedida al gener de 2017 pel jutge de vigilància penitenciària de Saragossa, en haver complert les tres quartes parts de la pena. El compliment íntegre de la condemna finalitzava el juny de 2021.

El cadàver de Rebeca Santamalia va ser localitzat cap a les quatre de la matinada en un habitatge de la capital aragonesa en el qual residia el suposat assassí, que regentava una petita empresa de construcció.

Segons el relat ofert per la delegada del Govern a Aragó, el marit de la víctima va trucar a la Sala del 091 de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó preocupat perquè la seva dona no havia arribat a casa. La Policia va parlar després amb l'entorn de la víctima i la investigació es va centrar en Salvador, fet pel qual es van dirigir al seu pis. En no contestar al telèfon, la Policia va aconseguir parlar amb la seva germana i, aquesta, acompanyada per efectius del Cos Nacional de Policia, va permetre l'accés al domicili, on van trobar la dona morta amb evidents signes de violència per arma blanca.

Paral·lament, cap a la mitjanit, una patrulla de la Policia Nacional va veure un home que caminava pel viaducte de Terol, que, en veure'ls, va arrencar a córrer i es va llançar al buit.