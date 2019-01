Rajoy reapareix per instar el PP a «mantenir les seves posicions»

L'expresident del PP i del Govern Mariano Rajoy va reaparèixer ahir per fer una crida a «no espantar-se de res» i a «mantenir les seves posicions» i va advertir contra «doctrinaris» i «sectaris» que, segons va dir, no són bons en política. A més, en al·lusió a Cs i Vox, va destacar que tot i que «ara hi hagi gent que vulgui donar lliçons», el PP ha estat defensant la unitat d'Espanya des del primer moment, com quan va frenar l'anomenat pla Ibarretxe.

Així es va pronunciar en la seva intervenció a la primera sessió de la Convenció Nacional del PP que se celebra aquest cap de setmana a l'Ifema de Madrid sota el lema «Espanya en Llibertat». En la seva primera intervenció pública des del congrés extraordinari de juliol en què va deixar la presidència del PP -després d'abandonar el Palau de la Moncloa va tornar a la seva plaça de registrador de la propietat-, Rajoy va ser rebut a l'escenari per una gran ovació de tots els assistents posats en peu i amb crits de «president». Les seves primeres paraules van ser per donar les gràcies a Casado per convidar-lo a participar-hi.

Per part seva, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va destacar que «només un Partit Popular unit pot servir Espanya» i va recordar que amb Manuel Fraga el partit es va unir fa 30 anys. Dit això, va reivindicar el lideratge al voltant de Casado. «Tots ens vam unir llavors perquè Espanya ens necessitava units i la generositat d'aquell moment va fer que naixés la nova esperança d'Espanya, que era el PP», va proclamar García Egea.

A més, va reivindicar la unitat del Partit Popular davant de l'«esquerra passada de moda de tota la vida» que representa Podem. «L'esquerra va tornar de nou a arruïnar el país, però aquí estava el PP, al qual els espanyols li encarreguen sempre la reconstrucció d'Espanya, aquí estava de nou el PP quan Espanya ho necessitava», va recordar el secretari general del PP.